Di Stefano: "Kalulu-Juve in standby. Motta lo ha chiamato, il francese non è convinto"

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione Kalulu affidate al collega di <i>Sky</i>, Peppe Di Stefano: "L'affare Kalulu è in standby. li ragazzo non è convintissimo, nonostante la telefonata di Thiago Motta per convincerlo. L'allenatore della Juventus lo vede nel suo progetto sia come centrale che come esterno. Kalulu avrebbe parlato con Paulo Fonseca e non avrebbe ancora deciso se accettare o meno il trasferimento. L'accordo tra i club c'è, Motta lo vuole, ma il ragazzo non dice di sì ed è possibile che stia pensando anche a una permanenza".

Intanto anche oggi il giocatore si è allenato con la squadra a Milanello. Ricordiamo che l'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso da tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Per chiudere l'affare manca solo l'ok del difensore.

Durante la presentazione di Emerson Royal, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della possibile partenza di Kalulu: "Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lu