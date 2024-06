Dovbkyk rivela: "Il mio procuratore sta parlando con club italiani"

In un'intervista concessa al canale YouTube della nazionale ucraina e riportata da AS, il talentuoso attaccante Artem Dovbyk, che nella stagione appena conclusa al Girona ha segnato 24 gol nella Liga, ha dato importanti indicazioni per quello che riguarda il suo futuro. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mio procuratore sta parlando con dei club italiani? Sì, ne stanno parlando. Ci sono novità su di me, ma prendo tutto questo con calma”. L'ucraino è stato accostato a Milan e Napoli.