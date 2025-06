Duello Napoli-Milan per Darwin Nunez del Liverpool

vedi letture

Massimiliano Allegri è alla ricerca di un nuovo attaccante titolare per il suo Milan, nonostante abbia espresso la curiosità di valutare sul campo nel corso di questa preparazione Santiago Gimenez prima di prendere una qualsiasi tipo di decisione. Eppure la dirigenza rossonera si starebbe cominciando già a muovere su questo fronte, anche perché un rinforzo in quel ruolo sarà strettamente necessario per completare quanto meno la rosa considerate le uscite di Luka Jovic e Tammy Abraham.

Oltre al solito Dusan Vlahovic, per l'attacco il Milan starebbe valutando anche il profilo di Darwin Nunez, classe 1999 del Liverpool che nella passata stagione ha deluso un po' le aspettative collezionando 47 presenze, 7 gol e 7 assist in tutte le competizioni, pochi per un calciatore che nell'estate del 2022 venne pagato la bellezza di 85 milioni di euro. Scrive questa mattina Il Corriere della Sera che oltre al Milan anche il Napoli sarebbe (in pole position) sulle tracce di Darwin Nunez, intenzionato a restare in Europa dopo aver rifiutato diverse ricche offerte provenienti dall'Atabia Saudita.