Emergenza portiere, il Milan spinge per il prestito oneroso con diritto di riscatto per Scuffet

vedi letture

L'arrivo di un nuovo portiere non era nei piani della dirigenza rossonera quest'estate ma dopo gli ultimi avvenimenti, ovvero il grave infortunio di Marco Sportiello a una mano che lo terrà lontano dal campo almeno per tre mesi, costringe il club rossonero a intervenire sul mercato e ad andare a caccia di un vice Mike Maignan che si affidabile. E così mentre Sportiello rientra oggi a Milano dopo essere stato operato nelle scorse ore da una equipe medica specializzata americana, i rossoneri pensano su come agire.

Il nome in cima alla lista è quello di Simone Scuffet, ex grande promessa del calcio italiano, che oggi difende la porta del Cagliari dopo una buona stagione l'anno scorso. La Gazzetta dello Sport sottolinea che il Milan sta valutando e spingendo per un'operazione in prestito con diritto di riscatto. I sardi potrebbero chiedere anche un compenso oneroso di circa mezzo milione di euro.