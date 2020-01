Emre Can, non solo Milan: c'è anche l'Everton di Ancelotti

Tra i sicuri partenti in casa Juventus, Emre Can è sulla lista di diverse squadre interessate a rinforzare il proprio centrocampo. Recentemente accostato anche al Milan, il centrocampista tedesco è finito nel mirino anche dell'Everton di Ancelotti, alla ricerca di nuovi innesti per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex tecnico rossonero avrebbe già perpetrato un'offerta sia al giocatore che al club bianconero per convincerli della bontà del progetto Toffees. I contatti sinora sono rimasti sotto traccia, anche per motivi di fede calcistica. Emre Can in passato ha sempre promesso ai tifosi del Liverpool che non avrebbe mai indossato la maglia dei rivali dell’Everton.