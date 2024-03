ESPN - Giroud pensa all'MLS solo se il Milan decidesse di non rinnovare

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Olivier Giroud. In scadenza con il Milan il prossimo giugno, l'attaccante francese si starebbe iniziando a guardare intorno in vista della prossima stagione, anche perché ad oggi ancora nessuna novità concreta sarebbe arrivata in merito ad un suo potenziale rinnovo col diavolo.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi americani di ESPN, Olivier Giroud starebbe seriamente valutando la possibilità di trafserirsi in MLS nel prossimo calciomercato qualora il Milan decidesse di non rinnovargli il contratto. La palla passa dunque ora nelle mani della società rossonera, che presto potrebbe sciogliere ogni riserva in merito al futuro del francese.