Finisce il calciomercato, restano gli svincolati: ecco le 10 migliori occasioni

Chi sono adesso i migliori svincolati? Con la chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, per i club di Serie A gli unici acquisti possibili sono quelli senza contratto. Qualcuno s'è liberato nelle ultime ore proprio per darsi la possibilità di proseguire la ricerca di una nuova squadra, come Asamoah o Wilshere. Qualcun altro, invece, è alla ricerca di una nuova squadra da mesi: è il caso di Mario Balotelli o di Fabio Borini, entrambi in Serie A nell'ultima stagione. Dopo l'avventura in Qatar è alla ricerca di una nuova squadra anche l'ex Juventus, Mario Mandzukic, così come Mario Götze, calciatore proposto a più riprese anche alle italiane negli ultimi tre mesi ma che alla fine dovrebbe restare in Bundesliga.

Di seguito la lista dei migliori 10 svincolati sul mercato:

Mario Balotelli

Mario Mandzukic

Kwadwo Asamoah

Mario Götze

Nathaniel Clyne

Hatem Ben Arfa

Ezequiel Garay

Fabio Borini

Jack Wilshere

Daniel Sturridge