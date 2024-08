Fofana, parla l'ex compagno: "Penso che alla fine Milan e Monaco troveranno l'accordo"

La redazione di gianlucadimarzio.com ha intervistato in esclusiva Stefan Mitrovic, difensore centrale del KAA Gent, che dal 2018 al 2020 ha giocato insieme a Youssouf Fofana, obiettivo principale del Milan per il centrocampo: "Sarei felice se andasse al Milan: ha una mentalità impressionante e raggiungerà i massimi livelli".

Che tipo di giocatore è? "Lui era un giovane che veniva dalle giovanili dello Strasburgo e io mi sono reso conto subito che aveva le qualità per fare una grande carriera e per giocare in un top club. In poco tempo si guadagnò il trasferimento al Monaco, dimostrando da quel momento in avanti di voler fare grandi cose nella sua carriera. Sono davvero felice per lui perché è una persona fantastica e di grande personalità, con una mentalità impressionante. Ha un potenziale enorme e se dovesse andare al Milan sarei contentissimo. Andare a giocare nel campionato italiano poi sarebbe un passo avanti importante nella sua carriera".

Fofana è nel mirino sia del Milan che del Manchester United: "Parliamo di due club davvero incredibili che hanno vinto 10 Champions League. Non sapevo dove potesse arrivare ma avevo subito intravisto in lui un grande potenziale. Fisicamente aveva tutto per una carriera ad alti livelli ma si faceva notare anche per la sua ottima tecnica. E poi il fatto che sia un nazionale francese la dice lunga. Se giochi per la Francia puoi farlo ovunque. Fofana è abile con la palla al piede e ha un bel tiro dalla distanza oltre ad avere una certa potenza nei primi passi. Per il Milan sarebbe un colpaccio. Se ci siamo sentiti? Sì, abbiamo parlato, io e lui eravamo molto amici ai tempi dello Strasburgo e ancora oggi siamo in contatto. Se il trasferimento in rossonero si farà? Io penso che alla fine Milan e Monaco troveranno l'accordo".