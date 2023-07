Furlani fa un acquisto a settimana? In questa ne vorrebbe fare due...

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente rossonero, si è così espresso a margine dell'evento organizzato dal Club rossonero con BMW commentando con una battuta le prime settimane del calciomercato del Milan: “Il nostro Giorgio Furlani fa un acquisto alla settimana, non penserete mica che continuiamo così fino al 31 agosto? Mancano 10 settimane, non è possibile (ride, ndr)”. Ma è davvero così?



Pulisic ha firmato

È davvero così. Dopo le acquisizioni di Loftus-Cheek, Sportiello e Romero, infatti, il Milan ha chiuso ufficialmente l'acquisto di Christian Pulisic, talento giunto dal Chelsea che, ieri, non appena sbarcato a Milano Malpensa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni da calciatore rossonero: "Il Milan è club storico e leggendario. Proverò a vincere dei titoli qui. Grazie a tutti per il sopporto. Sono veramente felice”. Dopo aver sostenuto ieri tutto l'iter medico e burocratico, oggi lo statunitense sosterrà i primi allenamenti con la sua nuova squadra.



Ma è finita qui?

Un acquisto in questa settimana, però, potrebbe non bastare a Giorgio Furlani. Il Milan, infatti, sta da tempo inseguendo Tijjani Rejinders, centrocampista olandese classe 1998, per il quale, nelle scorse ore, è stata avanzata una nuova offerta da 20 milioni di euro più bonus; si sta ancora attendendo la risposta dell'AZ Alkmaar, con la sensazione che l'affare si potrebbe portare in porto o subito oppure con un altro - e ultimo - rilancio. Pioli, d'altronde, avrebbe bisogno del centrocampista prima di partire per la tournéé negli Stati Uniti ed è, dunque, necessario... fare due acquisti in questa settimana.