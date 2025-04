Futuro Jimenez: il Milan vuole intavolare una trattativa per evitare che il Real Madrid lo ricompri pagando dodici milioni

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la rosa attuale del Milan e, in vista della prossima stagione, divide i giocatori in tre gruppi: chi verrà confermato, chi è in bilico e chi partirà al termine di questo campionato. Tra coloro che faranno parte del Diavolo 2025-2026 c'è anche Alex Jimenez, per il quale la volontà del club di via Aldo Rossi è quella di intavolare nei prossimi mesi una trattativa per evitare che il Real Madrid lo ricompri pagando dodici milioni di euro.

Nei giorni scorsi, Julen Guerrero, ex calciatore dell'Athletic Bilbao, che ha allenato Alex Jimenez nelle giovanili della Spagna, ha parlato così del futuro del terzino rossonero in una intervista a La Gazzetta dello Sport: "So che il Real è alla ricerca di un terzino destro. Sarò sincero, per me Alex è il profilo adatto per il Real per stile di gioco e caratteristiche. Veloce, forte in entrambe le fasi e col temperamento giusto nonostante abbia ancora 19 anni. Il futuro è tutto dalla sua parte”.