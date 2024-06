Futuro Rabiot: la madre-agente prende tempo. Il Milan osserva

Nelle ultime settimane, come riportato per la prima volta da MilanNews.it (LEGGI QUI), il nome del centrocampista della nazionale francese Adrien Rabiot è stato accostato a quello del Milan. Secondo le indiscrezioni il club rossonero avrebbe semplicemente chiesto informazioni all'entourage del calciatore. Attualmente Rabiot sta per andare in scadenza di contratto con la Juventus e non ha ancora accettato la proposta di rinnovo messa sul tavolo dal direttore Giuntoli.

I bianconeri, come confermato oggi dal QS, mettono sul piatto un rinnovo biennale con opzione sul terzo dal valore di 7.5. Al momento sia il giocatore, con le sue dichiarazioni dal ritiro della Francia (CLICCA QUI), che la madre-agente temporeggiano. Proprio Veronique, la mamma del francese, è stata contattata dal Milan per informazioni: i rossoneri, se non dovesse andare in porto l'accordo con la Juventus, vorrebbero provare a inserirsi anche se i costi sembrano molto elevati per la politica rossonera.