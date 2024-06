Rabiot: "Thiago Motta non sarà determinante nella mia scelta. Pensavo che avrei deciso prima dell'Europeo..."

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus accostato anche al Milan, si è così espresso in conferenza stampa dal ritiro della Francia sul suo futuro: "Thiago Motta è un grande allenatore, ha fatto molto bene in Italia da quando è lì. Abbiamo giocato diverse stagioni insieme, ma questo non sarà determinante nella mia scelta: lui ha la sua carriera da portare avanti e io la mia. In ogni caso In ogni caso è un'ottima scelta per la Juventus".

Sul suo futuro:

"Pensavo che il mio futuro si sarebbe deciso prima dell'Europeo. Non è così, ma questo non mi preoccupa. Io sono concentrato sulla concorrenza, questo argomento l'ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente ma per ora l'argomento l'ho messo da parte. Il periodo alla Juve mi ha fatto molto bene. Stare con grandi giocatori e far parte di un'istituzione come la Juve mi ha fatto crescere".

Sulla politica:

"C’è in gioco anche il futuro della Francia, è un tema molto importante, anche scottante. Ognuno è libero di pensare quello che vuole e di dire la sua. Ciò che vogliamo dire alla gente è di andare a votare, non di dare agli altri l'opportunità di scegliere per se stessi. Non darò il mio voto, ma siamo in una democrazia e dobbiamo accettarlo. All’interno del gruppo non dobbiamo farci influenzare da questo argomento, abbiamo una competizione da gestire. Se potessimo metterla un po’ da parte, sarebbe positivo".