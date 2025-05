Futuro Saelemaekers, Ceccarini: "La Roma presto parlerà con il Milan per intavolare una trattativa che includa anche Abraham"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di Alexis Saelemaekers, giocatore di proprietà del Milan ma in prestito alla Roma:

"Infine la Roma. La questione allenatore (visto che Ranieri assumerà un altro incarico all’interno della società) è assolutamente prioritaria. Sul nome massimo riserbo ma la sensazione è che la scelta sia già stata fatta. Il club giallorosso intanto si sta muovendo su alcune soluzioni che potrebbero essere interessanti per il futuro. C’è da risolvere in primis la questione Saelemaekers. L’obiettivo sarebbe tenerlo anche per la prossima stagione e la Roma presto parlerà con il Milan per intavolare una trattativa che possa includere anche Abraham. Intanto vanno avanti i contatti per il rinnovo di Svilar, che sta disputando una stagione davvero eccezionale. Il portiere ha un contratto fino al 2027 ma l’obiettivo della Roma è allungarlo ulteriormente per blindarlo. Filtra fiducia anche se per il momento non c’è accordo. Il club giallorosso ha infine sondato il terreno per Kleindienst, attaccante classe 95 del Borussia Mönchengladbach".