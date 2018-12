Gattuso: "Mercato? Non so che strada prenderemo, ci sono dei paletti da rispettare"

Gennaro Gattuso ha parlato così sulle voci di mercato: “Siccome giochiamo ogni tre giorni e tempo, tante volte, ne ho poco, lo uso per preparare le partite. Poi parlo con loro ed è per quello che vi dico che dovete fare le domande di mercato a Leonardo e Maldini. Io non voglio togliere tempo al campo. Siamo stati per un periodo senza giocatori importanti, qualcosa faremo. Non so su che strada andremo, perché ci sono dei paletti. La mia priorità è quella di fare risultati. Ci sono cinque partite prima dell’apertura del mercato. Testa e concentrazione sul campo, poi vedremo”.