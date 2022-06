Gazzetta - Futuro Botman, ci sono due incognite: la decisione finale del Milan e le offerte della Premier

MilanNews.it

In un'intervista rilasciata ieri dal ritiro dell'Under 21 olandese, Sven Botman ha fatto un sorriso enorme non appena gli hanno fatto il nome del Milan, una reazione che dice parecchio su quale sia la sua volontà per il futuro. I rossoneri si sono messi da tempo su di lui, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono due incognite: da una parte la decisione finale del club di via Aldo Rossi su chi puntare tra lui e Bremer, dall'altra invece ci sono le offerte che gli sono arrivate dalla Premier League (in particolare il Newcastle è molto interessato a Botman).