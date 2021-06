Gazzetta - Ibra operato, i piani del Milan sul mercato non cambiano... per il momento

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i piani del Milan sul mercato, per il momento, non cambiano dopo l’intervento di Ibrahimovic. Avanti con Giroud, dunque, alternativa ma anche spalla di Zlatan nell’attacco che ha in mente Pioli, e occhi ben aperti sui giovani che fanno al caso dei rossoneri. Se poi il ritorno di Ibra dovesse subire ritardi, ci sarà comunque tempo per correre ai ripari e cambiare strategia.