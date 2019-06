Gazzetta - Intrigo Barella, il Psg è il terzo incomodo

Il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa a Barella, ma attenzione al "terzo incomodo" che potrebbe mettersi tra i rossoneri e l’Inter. I vertici di via Aldo Rossi avevano provato a prendere il centrocampista a gennaio. Il pressing milanista era stato condotto in prima persona da Leonardo, che s’era detto pronto a pareggiare l’offerta interista in caso di qualificazione alla Champions. Ebbene, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leo non ha mollato la presa con il presidente Giulini e lo ha avvisato che appena tornerà formalmente nei ranghi del Psg gli presenterà un’offerta adeguata per Barella. Sullo sfondo, dunque, si profila un’insidia parigina.