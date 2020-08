Coperta corta a centrocampo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Kessié e Bennacer sono gli unici punti fermi per la prossima stagione. Biglia e Bonaventura hanno già lasciato il club, Krunic e Paquetà sono in partenza: il Milan ha bisogno di rinforzi. Oltre a Bakayoko, i rossoneri stanno seguendo anche Florentino e Pessina.