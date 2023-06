Gazzetta - Mercato Milan: l'alternativa in attacco a Marcus Thuram è Ismaila Sarr del Watford

MilanNews.it

Per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, il Milan sta seguendo con attenzione Marcus Thuram, in uscita a zero dal Borussia Monchengladbach, ma su di lui c'è la forte concorrenza del PSG. Per questo, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno valutando anche delle piste alternative, come per esempio Ismaila Sarr, 25enne attaccante del Watford che può fare sia la prima punta che l'esterno. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma potrebbe andare via per meno visto che ha il contratto in scadenza nel 2024.