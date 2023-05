MilanNews.it

In questo momento, in cima alla lista del Milan c'è Openda del Lens, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, è vietato trascurare la pista Marko Arnautovic per l'attacco rossonero della prossima stagione: l'austriaco, che è in uscita dal Bologna in estate, può arrivare a Milanello come attaccante di complemento.