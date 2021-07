Il Milan è alla ricerca di un altro colpo per il centrocampo, dopo l'acquisto a titolo definitivo di Sandro Tonali. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il francese Bakayoko, giocatore in uscita dal Chelsea, è in rampa di lancio: il dialogo con la società londinese è ormai buono, come testimoniano le operazioni Tomori e Giroud.