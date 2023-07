Gazzetta - Milan-Danjuma: operazione in prestito oneroso per circa 2,5 milioni. Ma occhio all'Everton

Il Milan è al lavoro per chiudere un nuovo rinforzo in attacco: si tratta di Arnaut Danjuma, jolly offensivo del Villarreal che i rossoneri puntano a prendere in prestito oneroso per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro. Attenzione, però, alla concorrenza dell'Everton che è in pressing per convincere l'olandese a trasferirsi di nuovo in Premier League (l'anno scorso ha giocato in prestito al Tottenham). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.