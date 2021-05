Gazzetta - Milan, la volontà di Diaz, Tomori e Tonali è di rimanere in rossonero

Il Milan è al lavoro per i riscatti di Fikayo Tomori dal Chelsea e di Sandro Tonali dal Brescia e vorrebbe trattenere in rosa anche Brahim Diaz, il quale è in prestito secco dal Real Madrid. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, la volontà di tutti e tre i giocatori è quella di restare in rossonero e questo giocherà sicuramente in favore del club di via Aldo Rossi.