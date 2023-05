Gazzetta - Milan, nel mirino c'è anche Morata: lo spagnolo è un altro attaccante per cui qualcuno da Milano ha fatto una telefonata

Nella lista dei potenziali obiettivi del Milan per rinforzare l'attacco della prossima stagione c'è anche Alvaro Morata dell'Atletico Madrid: come riferisce La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo spagnolo è un altro attaccante per cui qualcuno da Milano ha fatto una telefonata. Non è mai stato e non sarà mai una macchina da gol, ma conosce bene il campionato italiano visto che in carriera ha già vestito la maglia della Juventus.