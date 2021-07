Gazzetta - Milan, per Giroud pronto un biennale da 3 mln più bonus con opzione di rinnovo per la terza stagione

Oliveri Giroud è sempre più vicino dal diventare un nuovo giocatore del Milan: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il centravanti francese dovrebbe sbarcare a Milano nella giornata di lunedì per le visite mediche e successivamente firmerà un contratto biennale da 3 milioni di euro netti (più bonus), con opzione di rinnovo per la terza stagione.