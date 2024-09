Gazzetta - Milan, per la panchina proposto anche David Moyes

Se il derby dovesse andare male (non solo nel risultato, ma anche nella prestazione), il Milan esonererà Paulo Fonseca e cambierà allenatore. E per non farsi trovare impreparato, il club rossonero ha già iniziato a valutare diversi profili per la panchina rossonera, compresi alcuni che sono stati proposti dai rispettivi procuratori.

Tra questi c'è per esempio anche David Moyes, attualmente senza squadra dopo aver lasciato il West al termine della scorsa stagione. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.