Gazzetta - Milan, Piatek resta in vendita: la richiesta rossonera è di 30 mln

Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato di gennaio e la posizione del Milan su Kris Piatek non cambia: l'attaccante polacco resta in vendita e il suo cartellino costa 30 milioni di euro. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi aspetta un'offerta del Tottenham, che da tempo ha messo gli occhi sul numero 9 milanista.