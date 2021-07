Gazzetta - Milan, piccolo indennizzo al Chelsea per liberare Giroud: l’operazione rientra comunque nel budget di spesa fissato dai dirigenti

All'inizio sembrava essere un affare possibile solo a costo zero, ma alla fine il Milan ha accettato di pagare un piccolo indennizzo al Chelsea per liberare Olivier Giroud: il punto d'incontro è stato trovato a metà strada tra l'offerta rossonera (un milione di euro) e la richiesta inglese (due milioni). Nonostante ciò, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l’operazione rientra nel budget di spesa fissato dai dirigenti milanisti.