Il Milan sta valutando l’opzione Mandzukic per l’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli e i dirigenti stanno valutando l’opportunità di inserire (o meno) nel gruppo un altro elemento dalla spiccata personalità, come il croato. Resta aperta anche la pista che porta a Pavoletti del Cagliari, mentre Scamacca resta in stand-by.