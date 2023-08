Gazzetta - Milan-Siviglia: ipotesi di scambio Origi-En-Nesyri ma la trattativa non è mai decollata

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nelle scorse ore è spuntata l'ipotesi di uno scambio di attaccanti tra Milan e Siviglia: En-Nesyri in rossonero e Origi in Spagna. In realtà, come spiega sempre la Rosea, la trattativa non è mai decollata perchè il club andaluso chiede più di 30 milioni di euro per il suo centravanti.