In vista della prossima stagione, il Milan avrebbe messo nel mirino anche Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, per rinforzare la fasce: oggi in via Aldo Rossi è atteso il suo agente, ma prima di parlare del suo possibile arrivo in rossonero, il club milanista dovrà cedere uno dei laterali attualmente in rosa. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.