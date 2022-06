Gazzetta - Milan-Ziyech: il Chelsea vuole cederlo, ma va trovato un equilibro sull’ingaggio. Ipotesi prestito con riscatto

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Hakim Ziyech, attaccante esterno del Chelsea, è uno dei giocatori che piacciono di più in via Aldo Rossi per rinforzare la trequarti del Milan. C'è un punto di partenza importante per questa trattativa: i Blues lo vogliono cedere e quindi questo è certamente un vantaggio. Andrà però trovato un equilibro sull’ingaggio del giocatore marocchino. Se verrà trovato, il club rossonero potrebbe prenderlo in prestito con riscatto. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.