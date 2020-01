Gazzetta - Poche proposte per Suso: la Samp l’ha chiesto in prestito

Il futuro al Milan di Suso è tutt’altro che certo. Lo spagnolo potrebbe lasciare il club rossonero (a gennaio o in estate), ma al momento non ci sono offerte sul tavolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, insieme al livello delle sue prestazioni sono calate anche le pretendenti: si è fatta avanti la Sampdoria, con una richiesta di prestito, e non sembrano esserci molte altre soluzioni.