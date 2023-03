MilanNews.it

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, presto Milan e Leao si riaggiorneranno per riprendere la trattativa per il rinnovo dell'attaccante portoghese, il cui attuale contratto scade nel 2024. La negoziazione tra le parti va avanti ormai da mesi e in via Aldo Rossi sperano di arrivare presto ad un accordo.