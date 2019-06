Gazzetta - Via Cutrone, Giampaolo punta su Silva (o Schick)

Dalla giornata di ieri sono emerse novità significative sul futuro di Cutrone, dopo l'incontro tra l'agente Orgnoni e i vertici rossoneri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da quanto filtra il 21enne comasco è destinato all’addio. Le intenzioni di Giampaolo e del club - rilanciare André Silva ed eventualmente il romanista Schick, con Piatek inamovibile - parlano chiaro, così come le ambizioni di Patrick, che ha voglia di giocare con maggiore continuità. Patrick può partire, ma per una cifra non inferiore ai 25 milioni.