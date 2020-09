GDM - Milan, il punto sul difensore: richieste troppo alte per Fofana, contatti per Tomiyasu

Ceduto Paquetá al Lione a titolo definitivo per 21 milioni di euro, il Milan torna con forza sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. Stando a quanto riporta gianlucadimarzio.com sono ormai ridotte le speranze per Wesley Fofana del Saint-Etienne, che il club transalpino valuta 40 milioni di euro. Condizioni che al momento rendono la pista impraticabile per il Milan.

Ci sono stati contatti per Takehiro Tomiyasu del Bologna, e i discorsi con il club emiliano potrebbero proseguire nelle prossime ore per capire la fattibilità dell'operazione. I rossoblu partono da una valutazione di almeno 25 milioni per il centrale giapponese.