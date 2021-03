Gigio Donnarumma, la sua priorità è sempre il rinnovo con il Milan

I dirigenti del Milan e Mino Raiolo, agente di Gianluigi Donnarumma, sono in contatto da tempo per provare ad arrivare ad un accordo per il rinnovo del giovane portiere rossonero. Al momento le parti sono ancora distanti, ma Gigio ha già chiarito da tempo la sua volontà: la sua priorità è infatti il prolungamento con il club di via Aldo Rossi. Lo riferisce stamattina Tuttosport.