Gigio-Milan, possibile inserimento di una clausola nel rinnovo

Ci si avvicina alla possibile soluzione per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Si ragiona su una base di pochi anni e sull’inserimento di una clausola prestabilita che liberi il portiere in caso di non mantenimento delle promesse di competitività della squadra. Un modo per rinnovare il contratto ed evitare al club di perdere Gigio a zero l’anno prossimo, considerando che il portiere ha sempre espresso il desiderio di rimanere in rossonero.