Gimenez o un elemento in prestito: Joao Felix e Hojlund i preferiti del Milan

Il calciomercato in entrata del Milan non si fermerà al solo Kyle Walker. L'intenzione della dirigenza rossonera è infatti quella di mettere a disposizione di Sergio Conceiçao una nuova prima punta, con Santiago Gimenez del Feyenoord il nome in cima alla lista dei desideri del gruppo di lavoro di via Aldo Rossi.

I dialoghi con il club di Rotterdam si pronosticano essere piuttosto complicati, motivo per il quale il Milan starebbe già cominciando a valutare anche qualche alternativa. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che se l'affondo per il messicano non dovesse andare a buon segno, il Diavolo potrebbe puntare su una soluzione in prestito.

Due i nomi che alletterebbero la dirigenza rossonera: Joao Felix, per il quale l'agente Jorge Mendes (lo stesso di Conceiçao) continua a lavorare, e Rasmus Hojlund, ex Atalanta, che potrebbe invece lasciare il Manchester United nel momento in cui i Red Devils dovessero puntare su uno tra Cunha o Gyokeres nel corso di questo calciomercato.