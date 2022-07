Hakim Ziyech rimane sullo sfondo: da trovare intesa su ingaggio e formula

MilanNews.it

Il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera per la trequarti è Charles De Ketelaere, ma Maldini e Massara continuano a monitorare la situazione Hakim Ziyech. Il marocchino del Chelsea è in uscita da Londra ma manca ancora un'intesa chiara sulla formula con i rossoneri che spingono per un prestito secco o eventualmente un diritto, mentre i blues vogliono l'obbligo. Altro ostacolo la suddivisione del pagamento dell'ingaggio di Ziyech che percepisce 6 milioni a stagione.