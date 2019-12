Il Milan non si preoccupa delle squadre che, in passato, hanno corteggiato Ibrahimovic. L’Everton, ad esempio, si era candidato nelle settimane scorse, ma senza incontrare il gradimento dello svedese. L’arrivo di Ancelotti ha riacceso le speranze dei tifosi inglesi, che però verranno di nuovo disilluse: Zlatan - riporta La Gazzetta dello Sport - non tornerà in Premier League.