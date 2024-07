Il Chelsea non apre (per ora) al prestito di Chukwuemeka. Il Milan attende

Tra i diversi nomi che sono finiti sul taccuino della dirigenza rossonera c'è anche quello del giovane centrocampista inglese Carney Chukwuemeka che, nella passata estate, il Chelsea aveva soffiato proprio al Milan portando all'Aston Villa un'offerta che per i rossoneri era impensabile e irraggiungibile. Il suo primo anno con i Blues però è stato tutto tranne che memorabile, non solo dal punto di vista collettivo ma anche sotto il profilo delle prestazioni individuali.

In campo ha sempre fatto intravedere le sue qualità, il problema è che il campo l'ha visto poco per via di diversi infortuni che lo hanno ridotto al misero bottino di 12 presenze in una stagione. A queste ha unito 4 reti complessive. Il Milan dunque ha visto una possibilità di potersi portare un giocatore che farà 21 anni a ottobre e dal grande talento a casa. Al momento, però, il Chelsea non apre al prestito che, viceversa, sarebbe la soluzione perferita dal Milan. I rossoneri aspettano e sperano che nel mese di agosto le pretese londinesi cambino. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.