Il Giornale - Il Milan ha alzato il pressing per arrivare a Guler. Per il centrocampo resta viva la pista Florentino Luis

In merito al mercato del Milan, che sta cercando rinforzi sia per l'attacco che per il centrocampo, l'edizione odierna de Il Giornale riferisce che il club rossonero ha alzato il pressing per arrivare ad Arda Guler del Fenerbahce, mentre per la mediana resta viva la pista che porta Florentino Luis del Benfica.