Il Giornale - Milan-Berardi: il Sassuolo chiede 30 milioni, i rossoneri lo valutano la metà

Non è un mistero che il Milan abbia messo gli occhi su Domenico Berardi, ma al momento c'è grande differenza tra la valutazione del Sassuolo e quella dei rossoneri: come riporta l'edizione odierna de Il Giornale, infatti, i neroverdi lo vogliono vendere a 30 milioni di euro, una cifra ritenuta esagerata dai dirigenti del Diavolo che lo valutano la metà. Trattativa dunque molto complicata, a meno che non si trovi una formula di acquisto invitante (per esempio un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni), ma a cifre comunque più basse rispetto a quelle che chiede il Sassuolo.