Il Giornale - Milan, bloccato Juan Miranda: pronto un contratto fino al 2028. Può arrivare a zero in estate, ma occhio a gennaio...

Secondo quanto riferisce Il Giornale, il Milan ha bloccato Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia per il quale è pronto un contratto fino al 2028: lo spagnolo può arrivare a zero in estate, ma occhio a gennaio perchè i rossoneri potrebbero anticipare di sei mesi il suo arrivo, pagando circa tre milioni di euro al club andaluso.