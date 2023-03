Il Giornale - Rinnovo Leao: trattativa in fase di stallo, serve dare una scadenza al portoghese

MilanNews.it

In merito al rinnovo di Rafael Leao, Il Giornale in edicola questa mattina riferisce che la trattativa è in una fase di stallo per due motivi: da una parte per i tanti impegni uno dietro l'altro del Milan, dall'altra a causa della presenza di due figure come l'avvocato Dimvula e Jorge Mendes che stanno creando parecchia confusione su questa vicenda. A questo punto, il club di via Aldo Rossi dovrebbe dare una scadenza all'indecisione del portoghese e prendere una decisione netta da parte dell'area tecnica rossonera.