Il Messaggero - Milan su Zaniolo: spunta il nome di Rebic come contropartita

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i potenziali obiettivi del Milan per rinforzare la fascia destra dell'attacco, c'è anche Nicolò Zaniolo. La Roma però non intende cederlo per meno di 40 milioni di euro e quindi i rossoneri stanno valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso cash: nei giorni scorsi era uscito il nome di Alexis Saelemaekers, mentre nelle ultime ore, secondo Il Messaggero, starebbe circolando quello di Ante Rebic.