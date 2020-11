Il Milan è su Ahmedhodzic, ma il centrale del Malmo è al centro di un caso con la Bosnia

Un altro svedese per il Milan? Secondo il tabloid britannico The Sun, si sarebbe riacceso l'interesse dei rossoneri per Anel Ahmedhodzic. Il classe '99 gioca nel Malmo con cui ha vinto l'Allsvenskan con tre gare d'anticipo. In tutto questo c'è una rottura tra la famiglia del ragazzo, gli agenti e gli intermediari e adesso spunta anche il no del ragazzo alla convocazione della Bosnia. Sui social, Ahmedhodzic ha spiegato di temere per la salute sua e dei familiari e così ha rifiutato la chiamata per le gare contro Iran, Olanda e Italia. Scatenando la durissima reazione della Federazione che è pronta a chiedere un'ammonizione alla Uefa per il ventunenne.