Il Milan insegna con Maignan e Donnarumma. E se anche con Kessie...

© foto di DANIELE MASCOLO

La serataccia di ieri di Gigio Donnarumma con il suo PSG non guasta il parere che il sottoscritto e la maggior parte del mondo del calcio hanno su di lui: è tra i portieri più forti del mondo, se non il migliore. Ma attenzione: si può fare a meno anche dei più forti, anche dei migliori, se si sa sostituirli come si deve...

Maignan gran colpo

Il Milan, a questo proposito, ha da insegnare tanto. Donnarumma non ha voluto rinnovare il suo contratto con il club rossonero, preferendo le cifre astronomiche e le ambizioni del PSG alla comunque soddisfacente proposta di Maldini e Massara, i quali, con il giusto tempismo, hanno poi ripiegato su Mike Maignan, acquistato a cifre contenute - sia per cartellino che per stipendio - dal Lille. Il campo parla per lui: il passaggio dal portiere italiano a quello francese non sta pesando affatto in negativo. Anzi.

E con Kessie...

E lo stesso andazzo, sic stantibus rebus, potrebbe ripetersi con Franck Kessie. Il Milan ha fatto tempo fa la sua proposta al giocatore e da questa non si smuove, nonostante l'entourage dell'ivoriano continui a chiedere cifre ampiamente fuori portata per le casse del club e fuori logica per quanto lo stesso Kessie ha dimostrato sul campo. Se non si dovesse giungere ad un accordo in tempo, il Milan sa già che si potrà fare a meno di Kessie, perché si potrà sempre sostituirlo come si deve.