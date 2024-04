Il Milan monitora Hancko per la difesa ma il Feyenoord spara alto: 40 milioni

vedi letture

Per la difesa il Milan starebbe monitorando la situazione di David Hancko, difensore ceco classe '97 che nelle ultime due stagioni è cresciuto tantissimo in Olanda con la maglia del Feyenoord. Nella scorsa estate l'ex Sparta Praga e Fiorentina era finito nel mirino del Napoli, che tutt'oggi non abbandona questa pista, ma le richieste fatte all'epoca dal club di Rotterdam -25 milioni di euro più bonus- avevano fatto scappare i partenopei così come le altre società che avevano intenzione di puntare su di lui.

La situazione non pare essere cambiata, anzi, addirittura peggiorata. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, considerate le ottime prestazioni offerte nel corso di questa stagione, il Feyenoord per Hancko potrebbe arrivare a chiedere nel prossimo calciomercato addirittura 40 milioni di euro, una cifra altissima - anche se con bonus inclusi - ma che gli olandesi sembrerebbero essere anche intenzione a trattare, seppur di poco.

La situazione è però intricata, perché sono tanti i club che hanno chiamato il Feyenoord in queste settimane. Anche big d'Europa che potrebbero giocare la Champions nella prossima stagione per vincerla.